Лондон, , 16:51 — REGNUM Вратарь Хуберт Грачик, выступавший за юношеский состав лондонского футбольного клуба «Арсенал» (для игроков до 18 лет), подписал 11 марта с руководством клуба профессиональный контракт, который позволит ему выступать за основной состав команды. Об этом, как сообщает Polskie Radio 24, заявил пресс-секретарь лондонского «Арсенала» Марк Гонелла журналистам.

По его словам, подписание контракта было продиктовано тем, что вратарю 28 февраля исполнилось 18 лет.

«Это позволило нам заключать с ним профессиональный контракт и постепенно вводить в основной состав команды. В юношеской команде он себя прекрасно проявил», — заявил Гонелла.

Молодой вратарь польского происхождения еще в раннем детстве переехал с семьей из Польши в Великобританию. Он уже получил местное гражданство. Ранее он уже привлекался в качестве вратаря в юниорскую сборную Англии.