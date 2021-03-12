Анкара, , 17:09 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции после пятничной молитвы 12 марта прокомментировал совместные военные учения Греции и Саудовской Аравии. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Sabah.

«Я бы хотел затронуть одну новость. Нас огорчает то, что Саудовская Аравия сейчас проводит совместные учения с Грецией. По этому вопросу мы снова встретимся и переговорим с властями Саудовской Аравии. Этого не должно было произойти», — заявил Эрдоган.

Напомним, 6 истребителей F-15SA, принадлежащих Саудовской Аравии, 13 марта будут развернуты на авиабазе Souda на острове Крит для участия в совместных с Грецией военных учениях в Восточном Средиземноморье.

По данным греческой прессы, учения начнутся 16 марта и продлятся до конца месяца. Греция ранее проводила совместные военные учения с ОАЭ.

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