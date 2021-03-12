Краснодар, , 16:50 — REGNUM Уголовное дело по ст.168 УК РФ «Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности» возбуждено следственными органами в связи с пожаров в восьмиэтажном жилом доме в Анапе 12 марта, сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета по региону. Уголовное дело возбуждено в отношении одного из жильцов дома.

Предварительно следствием установлено, что 64-летний житель одной из квартир на седьмом этаже обустроил часть технического этажа под свои нужды, построив дополнительные помещения, в том числе сауну. Коммуникации и электроэнергию он подвёл самостоятельно. Перепланировка была проведена без разрешений от контролирующих органов. Именно действия мужчины, считает следствие, могли привести к пожару, который повредил 23 квартиры.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар в восьмиэтажном доме в Анапе произошёл около 04:19 12 марта, потушить его удалось лишь в 12:20. В результате, по данным СК, выгорел мансардный этаж и уничтожено 23 квартиры. Из дома эвакуированы 300 человек, обошлось без пострадавших.

В рамках уголовного дела назначены пожаротехническая и оценочные экспертизы, допрашиваются свидетели и пострадавшие жильцы. Также проводится выемка документации в администрации Анапы и в управляющей компании.

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