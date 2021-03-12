Лондон, , 16:49 — REGNUM Интервью супружеской пары принца Гарри и актрисы из США Меган Маркл, вышедшее несколько дней назад на американском канале CBS, стало ещё одним ударом по королевскому семейству Великобритании. Эксперты Института РУССТРАТ уверены, что это очередной шаг в давно задуманной многоходовой комбинации по уничтожению британской монархии. Главная роль отведена Меган Маркл, на которую сделали ставку те теневые силы, которые в настоящее время контролируют Белый дом за спиной Джозефа Байдена.

По словам аналитиков Института, долговременную операцию начали несколько лет назад, после того, как Меган Маркл расторгла свой первый брак. Прошло немного времени, прежде чем она познакомилась и вышла замуж за принца Гарри. То, что она не приживется в Виндзорском замке было вполне предсказуемо. Меган не составило большого труда спровоцировать внутрисемейный конфликт в британской монархии, а потом увезти принца Гарри в Канаду.

Несмотря на то, что Принц и его американская жена подписали отказ от прав на британский престол, за ними сохранился один немаловажный статус — Гарри является главой Организации стран Британского содружества, а Маркл — его заместитель. Если допустить правдивость часто появляющейся в информационном поле идеи, что американская жена для принца Великобритании была подобрана и внедрена спецслужбами США, последние события намекают, что эти силы начали перехват у английский короны контроля над колониальными территориями Британской империи, заключили в Институте РУССТРАТ.