Мичуринск, Тамбовская область, , 16:47 — REGNUM В Тамбовской области суд вынес приговор начальнику цеха электроснабжения Мичуринского филиала АО «Тамбовская сетевая компания». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по региону, его признали виновным в гибели двух детей.

Обвиняемый был ответственным лицом и не принял мер к устранению несоответствия части конструкции ограждения подстанции нормам технического проектирования — расстояние между вертикально расположенными металлическими прутами было большим, поэтому на подстанцию могли беспрепятственно попасть дети.

23 марта 2020 года три ребёнка пролезли между прутьями металлического ограждения. Двое мальчиков, одному из которых было семь лет, другом — десять, забрались на крышу трансформатора и при соприкосновении с токопроводящими деталями получили смертельные травмы.

Начальника цеха признали виновным по статье «Причинение смерти по неосторожности двум лицам». Его приговорили к 1,5 года лишения свободы в колонии-поселении.