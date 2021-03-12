Киев, , 16:46 — REGNUM Местные власти на Западной Украине придумали оригинальное «ноу-хау» — развлекательным заведениям, нарушающим условия карантина, будут отключать воду, канализацию и отопление.

В частности, такие меры намерены применять в Тернополе, заявил 12 марта мэр города Сергей Надал, передает корреспондент ИА REGNUM.

Мэр отметил, что городским властям в последнее время поступает очень много информации от контролирующих органов о том, что многие субъекты хозяйствования, особенно ночные развлекательные заведения, нарушают карантинные требования, тем самым создавая угрозу распространения инфекции.

«В случае необходимости таким учреждениям — если будет доказано, что их работа способствует распространению инфекции, если они не будут прислушиваться к рекомендациям, которые предоставлены — речь пойдет об отключении воды, канализации, тепла и других сетей. Отключение коммуникаций — это вынужденные меры для того, чтобы избежать распространения коронавируса в городе и не допустить введения «красной» зоны карантина в регионе», — заявил городской глава.