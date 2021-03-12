Екатеринбург, , 16:53 — REGNUM По всей Свердловской области готовятся отпраздновать Масленицу. Гуляния намечены на 13 и 14 марта 2021 года.

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Больше всего мероприятий ожидается в Екатеринбурге. Гуляния пройдут в каждом районе города, одно из крупнейших пройдёт в парке Маяковского. Там не обойдётся без разгрома снежного городка. Будет сожжено шестиметровое чучело. А в городском цирке празднества откроет медведица Вятка — она съест первый блин.

В городе выпустят на линию дополнительные трамваи 14 марта, чтобы справиться с потоком пассажиров.

Крупные тематические мероприятия пройдут в Черноисточинске (там масленицу отметят в Артрезиденции), в Арамили (там сожгут чучело в медицинской маске в парке сказов), в Нижнем Тагиле (на площади у ДК НТМК и не только).

Помимо этого, в 17 муниципалитетах региона пройдут тематические ярмарки.

Как сообщало ИА REGNUM, в Челябинской области в честь Масленицы проведут 55 мероприятий.

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