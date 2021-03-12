Москва, , 16:45 — REGNUM Новая администрация США не может выработать никакой системной стратегии выхода из экономического кризиса. Об этом 12 марта заявил экономист Михаил Хазин на телеканале «Россия 24».

«Главная проблема Трампа и Байдена — в этом смысле они ничем не отличаются, — это полное отсутствие системной стратегии выхода из экономического кризиса. США используют финансовые рынки для стерилизации избыточной денежной массы. Этот инструмент постепенно работать перестаёт — в США начались инфляционные процессы», — заявил Хазин.

«Я вижу по цифрам, что инфляционные процессы пошли. В частности, например, в США за последние месяцы стала бешено расти цена на бензин, что для американцев очень важно. Всё остальное — это фантики», — указал он.

Ранее президент США Джо Байден подписал утвержденный Конгрессом США новый пакет мер стимулирования экономики США. Программа составила 1,9 трлн долларови в том числе предусматривает прямые единоразовые выплаты в 1,4 тыс. долларов для большинства граждан США, а также налоговые льготы для миллионов семей страны.