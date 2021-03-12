Варшава, , 16:44 — REGNUM Президент Польши Анджей Дуда назначил рабочую группу по исследованию польского законодательства на предмет введения должности мировых судей в республике. Мировыми судьями будут называть сотрудников судов низшей инстанции, которые будут рассматривать малозначительные дела, чтоб разгрузить суды. Об этом 12 марта сообщает Polskie Radio.

Рабочую группу возглавит профессор Петр Крушиньский из Варшавского университета. По его словам, новый институт в польской правовой системе может сделать ее более эффективной.

«Самой большой проблемой польской системы правосудия является затянутость рассмотрения дел. Это возникает из-за того, что у нас все спорные дела, включая незначительные, рассматриваются исключительно судами. Мировые же судьи дадут возможность решить мелкие споры в досудебном и внесудебном порядке», — сообщил Крушиньский журналистам.