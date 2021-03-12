Москва, , 16:42 — REGNUM По своей сути новые меры спасения экономики США не представляют собой чего-либо принципиально нового. Об этом 12 марта заявил экономист Михаил Хазин на телеканале «Россия 24».

«Надо постоянно наращивать эмиссионные объёмы. Это эмиссия! То есть печатание денег. Как оно оформлено, неважно. Задним числом всегда можно придумать. Суть простая: если вы не вбрасываете деньги в экономику, это катастрофа», — заявил Хазин.

«Байден в этом смысле от Трампа отличается сильно, так как Трамп пытался эмиссионными деньгами поддерживать реальный сектор американской экономики, а Байден поддерживает финансовый. Поэтому у Трампа всё получалось более эффективно с точки зрения использования этих эмиссионных денег. Но конечный результат один и тот же: раздувание финансовых пузырей», — указал он.

Ранее президент США Джо Байден подписал утвержденный Конгрессом США новый пакет мер стимулирования экономики США. Программа составила 1,9 трлн долларови в том числе предусматривает прямые единоразовые выплаты в 1,4 тыс. долларов для большинства граждан США, а также налоговые льготы для миллионов семей страны.