Москва, , 16:42 — REGNUM Банк России должен принять усиленные меры по укреплению рубля. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 марта заявил член политсовета Свердловского областного отделения «Партии Роста», управляющий партнер юридической компании Алексей Головченко. Так он прокомментировал высказывание главы Банка России Эльвиры Набиуллиной о том, что пока инфляция находится выше целевого ориентира, но потом начнет снижаться.

«Инфляция в России растет по ряду причин. Во-первых, объем товаров на рынке и денежной массы в стране находится в пропорциональной взаимосвязи. При этом если денежная масса увеличивается, а количество товаров — нет, то цены на них соответственно возрастают. Сейчас во многих странах мира наблюдается интенсивная эмиссия денег. Так, за 2020 год США выпустили в обращение около 7 трлн долларов, Европейский ЦБ — порядка 6 трлн евро. Недавно президент США Джозеф Байден одобрил очередной выпуск денег на 1,9 трлн долларов. Можно ожидать, что денежная масса мировой экономики продолжит расти», — сказал Головченко.

Во-вторых, по его словам, в России наблюдается девальвация рубля, которая на данный момент находится в районе 20%.

«Сейчас сам ЦБ способствует дальнейшему развитию данного процесса, скупая доллары на 1,5 млрд рублей в день. В-третьих, в развитых странах также наблюдается инфляция. Крупные международные банки прогнозируют, что в США в 2021 году она вырастет до 4%. А значит, в России в скором времени можно ожидать повышения уровня инфляции и до 10%. В-четвертых, постепенно экономики стран возвращаются к прежней активности: границы открываются, а с ними растет потребительский спрос», — отметил эксперт.

По его мнению, ожидать понижения уровня инфляции в ближайшее время не стоит.

«Набиуллина, скорее всего, хочет лишь успокоить российских граждан и приободрить их. Боюсь, что если в дальнейшем ЦБ не примет усиленных мер по укреплению рубля, население впадет в панику и бросится скупать продукты питания и востребованные товары, спровоцировав в конечном итоге их дефицит на рынке», — сказал Головченко.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что в 2021 году официальная инфляция в РФ будет около 5%.

Читайте ранее в этом сюжете: В 2021 году реальная инфляция в РФ вырастет до 10-15% – прогноз экономиста