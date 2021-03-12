Варшава, , 16:42 — REGNUM 12 марта мэр Варшавы и один из лидеров оппозиционной партии «Гражданская платформа» Рафал Тшасковский на своей странице в Twitter сообщил, что уходит на карантин из-за выявленной коронавирусной инфекции у его жены.

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«Я продолжу работать удаленно. Карантин вовсе не будет означать для меня изоляцию от дел нашего города. В настоящее время я чувствую себя хорошо. Сдал тест на SARS-CoV-2 — он оказался отрицательным», — говорится в сообщении мэра польской столицы.

Согласно данным польского минздрава, за последние сутки в стране выявили 18 775 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 351 пациент с COVID-19 скончался.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 марта министр здравоохранения Польши Адам Недзельский объявил, что с 13 марта в Поморском воеводстве вводится локдаун на две недели, а с 15 марта — в Мазовецком и Любушском воеводствах. Данное решение было принято в результате лавинообразного роста случаев заражения коронавирусом в этих воеводствах в последние дни.