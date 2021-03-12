Москва, , 16:40 — REGNUM Пакет законопроектов, разрешающий коррупцию в чрезвычайных обстоятельствах, не станет индульгенцией для чиновников. Об этом 12 марта заявил председатель московской коллегии адвокатов Karabaev Legal Group Алексей Карабаев.

Эксперт прокомментировал проекты законов, принятые Государственной думой в первом чтении, согласно которым при чрезвычайных обстоятельствах допускается коррупция — во время войн, терактов или катастроф. При этом принимать решение об освобождении госслужащего от ответственности будет специальная комиссия.

«Отношение к данному законопроекту двоякое. С одной стороны, действительно, в экстремальных ситуациях случается всякое и государство должно это предусматривать. Например, сотрудники полиции или спецслужб могут использовать частный автотранспорт граждан во время проведения операций. Судя по всему, и данный законопроект предполагает, что если чиновнику для спасения людей придется дать или взять взятку, он не будет затем привлечен к ответственности. Также стоит отметить, что данный законопроект отнюдь не является индульгенцией для коррумпированных чиновников: в любом случае, проявления коррупции в чрезвычайных обстоятельствах, о которых идет речь, будут иметь единичный характер, тщательно анализироваться соответствующими комиссиями и лишь затем будут выноситься решения относительно судьбы чиновников, эти проявления коррупции допустивших. Не думаю, что данный законопроект серьезно отразиться на жизни и деятельности российского населения, да и самих работников органов исполнительной и законодательной власти. Тем более что борьба с коррупцией в настоящее время ведется довольно серьезно, жесткими методами, виновные в коррупции чиновники привлекаются к ответственности вне зависимости от занимаемых постов: реальные сроки за коррупцию получают и губернаторы, и федеральные министры, и генералы силовых ведомств», — сказал Карабаев.

Как сообщало ИА REGNUM, Госдума в первом чтении приняла пакет законопроектов об освобождении работников госкорпораций, госфондов и госкомпаний от ответственности за коррупцию.

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