Киев, , 16:39 — REGNUM Украинский военный протаранил автомобилем истребитель МиГ-29МУ-1 на аэродроме Васильков возле Киева, сообщает 12 марта «Обозреватель» со ссылкой на социальные сети.

Поврежденный МиГ-29МУ-1 Цитата со страницы «Сергей из Киева» в Twitter

По свидетельству очевидцев, пьяный военный в звании капитана выехал на личном автомобиле на рулевую дорожку аэродрома и протаранил хвостовую часть самолета и повредил его двигатели.

«В результате столкновения произошло возгорание самолета, которое было локализовано и ликвидировано пожарными», — указано в сообщении.

Пребывавший в состоянии алкогольного опьянения украинский военный отделался ушибами грудной клетки и мягких тканей лица.

По предварительным данным, никто кроме пьяного капитана и украинского истребителя не пострадал.

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