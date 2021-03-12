Москва, , 16:38 — REGNUM Россия останется главным геополитическим противником после Китая для Вашингтона при администрации президента США Джо Байдене. Об этом 12 марта заявила руководитель Института внешнеполитических исследований и инициатив Вероника Крашенниникова на телеканале «Россия 24».

«Что касается отношения к нам, России — мы конкурируем в сфере энергетики, за энергетические рынки. Да, у нас сейчас идёт активное столкновение, активная борьба за энергетический рынок Европы, куда мы поставляем, и Соединённые Штаты очень хотят, чтобы «Северный поток — 2» не функционировал. Ту же конкуренцию мы ведём на Ближнем Востоке, в частности, в Сирии — это всё про энергетику», — заявила Крашенниникова.

«В той степени, в какой энергетика для США важна, мы остаёмся второй позицией среди противников», — указала она.