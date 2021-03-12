Вашингтон, , 18:20 — REGNUM В США за последние 24 часа зафиксировано 49 356 новых случаев заражения коронавирусом, что указывает на спад числа заболеваний. Об этом сообщает 12 марта Университет Джонса Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: проблемы с вакцинами и рост заболеваемости – трансляция»

С учетом этих данных общее число выявленных случаев заражения коронавирусом превысило в США 29,29 млн.

При этом количество погибших от COVID-19 за последние сутки составило 1555, а общее число перевалило за отметку в 530 821. Отметим, что количество погибших не показывает тенденцию к снижению уже на протяжении недели.

Среди штатов лидирует Нью-Йорк, где за день выявлено более 7169 новых случаев заражения коронавирусом. На втором месте штат Техас — 5715. На третьем — штат Флорида (5065).

Как сообщало ИА REGNUM, США остаются на первом месте в мире по числу жертв пандемии и по масштабам распространения коронавируса.