Киев, , 16:38 — REGNUM На следующей неделе Верховная рада Украины рассмотрит последние законопроекты, необходимые для полноценной работы рынка земли, заявил сегодня, 12 марта, один из лидеров фракции «Слуга народа» Александр Корниенко.

Политик заявил, что речь идет о двух «технических» законопроектах, которые, по его словам, «ожидает вся Украина».

Один из документов касается продажи земельных участков государственной и коммунальной собственности или прав на них через электронные аукционы, а второй — усовершенствования системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений.

«Принятие этих двух законопроектов — это фактически завершение завершение земельной реформы, которую мы начали год назад», — подчеркнул соратник Зеленского.

ИА REGNUMнапоминает, что Верховная рада Украины приняла закон о продаже земли в марте 2020 года. После этого положения документа были оспорены в Конституционном суде страны. Известно, что КС практически определился с вердиктом по этому делу, но из-за противостояния с офисом президента работа суда в настоящий момент фактически заблокирована.

Рынок земли на Украине должен заработать 1 июля 2021 года, в правительстве страны признают, что в настоящий момент «предпосылок к большому ажиотажу по продаже земли» нет.