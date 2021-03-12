Воронеж, , 16:34 — REGNUM Исполняющий обязанности ректора Воронежского государственного аграрного университета отправлен под домашний арест, решение принял Ленинский районный суд 12 марта. Об этом сообщили в суде.

Следователь направил в суд ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении врио ректора ВГАУ. В судебном заседании следователь и прокурор заявленное ходатайство поддержали, просили его удовлетворить. Защита подозреваемого просила суд избрать меру пресечения в виде запрета определенных действий.

«По результатам рассмотрения ходатайства суд принял решение об избрании подозреваемому Попову А.Ю. меры пресечения в виде домашнего ареста сроком по 10.04.2021 включительно», — сообщили в пресс-службе Ленинского суда.

Как сообщало ИА REGNUM, о задержании исполняющего обязанности ректора ВГАУ следственные органы сообщили 11 марта. Его подозревают в организации схемы «откатов»: подчиненным начислялись премии, часть которых они должны были передавать руководителю вуза. Следователи полагают, что и.о. ректора было получено не менее 880 тысяч рублей наличными. Сам подозреваемый вину признал.

Добавим, что Алексей Попов был назначен на должность исполняющего обязанности ректора Воронежского агроуниверситета в августе 2020 года.

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