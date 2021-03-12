Тюмень, 12 марта 2021, 16:34 — REGNUM Губернатор Тюменской области Александр Моор распорядился обратиться к президенту России Владимиру Путину о присвоении Тюмени почетного звания «Город трудовой доблести». Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
Инициатива тюменцев, региональной Общественной палаты и более чем 50 трудовых коллективов областной столицы о присвоении Тюмени почётного статуса получила официальную поддержку главы региона.
«Уверен, Тюмень достойна этого высокого звания. Сохранить и передать грядущим поколениям благодарную память о трудовом подвиге земляков, которые, не щадя себя, трудились под девизом «Все — для фронта, все — для Победы!» — наш долг», — подчеркнул Александр Моор.