Санкт-Петербург, 12 марта, 2021, 16:40 — ИА Регнум. Петербургские школы ожидают 1 сентября 2021 года 64 тысячи первоклассников. Для обеспечения их приема в Санкт-Петербурге готовятся к вводу 11 новых школ. Об этом 12 марта сообщила на своей странице в соцсети вице-губернатор Ирина Потехина.

ИА REGNUM Одна из школ Петербурга

Она напомнила, что 1 апреля начинается запись в первые классы. Каждый год количество первоклашек в Петербурге растёт. Если в 2014 году их было чуть больше 42 тысяч, то в этом году первый раз в первый класс пойдёт уже 64 тыс. детей. В целом же в 2014 году в Петербурге было 410 тыс. школьников, а сейчас — 535 тыс.

«125 тысяч «дополнительных» юных петербуржцев — это более 100 новых школ, которые необходимы для их обучения. Иначе — переполненные классы (в некоторых школах число первых классов достигало 13) или невозможность попасть в школу в шаговой доступности. Что важно именно для малышей», — уточнила Ирина Потехина.

Вице-губернатор отметила, что многие годы темпы школьного строительства не успевали за демографической волной. В новостройках социальные объекты возводились «вдогонку», из-за чего образовался дефицит учебных заведений.

Чтобы изменить ситуацию, в 2019 году власти города разработали комплексную программу, которая ускорила процесс строительства социальных объектов.

«За предыдущие два года введена в строй 21 школа, в этом году появятся ещё 11. 162 школы за два года прошли капитальный ремонт и были модернизированы», — отметила вице-губернатор Петербурга, курирующая сферу образования.

Напомним, с 1 апреля петербургские родители смогут записать своих первоклашек в классы общеобразовательных учреждений на портале Госуслуг или в МФЦ. Права на приоритетное зачисление зависят от наличия льгот и проживания на закреплённой за школой территории.