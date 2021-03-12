Москва, , 16:50 — REGNUM Розничные цены на бензин в России могут пойти вверх. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил экономист Василий Колташов, комментируя новость о том, что биржевая стоимость бензина АИ-92 обновила рекорд мая 2018 года.

«Вопрос о том, надо ли ждать снижения розничных и оптовых цен на бензин — это вопрос, адресованный к правительству РФ, налоговой политике и вообще стратегии создания и удержания внутреннего ценового климата. Ответить на него очень и очень непросто», — сказал он.

В то же время эксперт полагает, что в ближайшее время цены на топливо в России могут пойти вверх на фоне удорожания нефти на мировых рынках.

«Но что-то подсказывает, что пока мы должны рассчитывать на рост цен на топливо. Надеюсь, будут предприниматься меры для удержания цен. Но ситуация такова что рост мировых цен на нефть тянет вверх стоимость бензина», — заявил Колташов.

Читайте ранее в этом сюжете: Биржевая цена бензина АИ-92 обновила рекорд мая 2018 года