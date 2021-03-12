Москва, , 16:32 — REGNUM Ослабление Китая и возвращение производств обратно в США лежит отныне в основе глобальной политической стратегии Вашингтона. Об этом 12 марта заявила руководитель Института внешнеполитических исследований и инициатив Вероника Крашенниникова на телеканале «Россия 24».

«Надо сказать, что и при Обаме начинался разворот в Азию. Разворот в Азию означает военное давление и экономическое давление на Китай», — заявила Крашенниникова.

На протяжении предыдущих десятилетий американский бизнес активно переносил производство в Китай ради низкой себестоимости, но теперь в Вашингтоне пытаются запустить обратный процесс.

«Он, конечно же, очень сложный. И параллельно оказывается политическое давление на Китай. В этом смысле политика Байдена очень последовательна. Она, может быть, исключает особенно резкие движения, которые были свойственны Трампу, но в принципе, по существу, это точно такое же явление», — указала она.

Ранее президент США Джо Байден подписал утвержденный Конгрессом США новый пакет мер стимулирования экономики США. Программа составила 1,9 трлн долларови в том числе предусматривает прямые единоразовые выплаты в 1,4 тыс. долларов для большинства граждан США, а также налоговые льготы для миллионов семей страны.