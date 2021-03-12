Москва, , 16:28 — REGNUM Стабильность экономики США на фоне колоссальных государственных расходов опирается на глобальное доминирование этой страны. Об этом 12 марта заявила руководитель Института внешнеполитических исследований и инициатив Вероника Крашенниникова на телеканале «Россия 24».

«Меры означают и новый прилив денег на фондовые рынки. Деньги эти в большой степени шальные. Важное следствие: продолжает расти долг Соединённых Штатов. При Трампе он вырос почти на 7 трлн, несмотря на то, что республиканцы и Трамп в особенности, как крайне правый республиканец, выступали за сокращение расходов государства», — заявила Крашенниникова.

Она напомнила, что ещё в январе Трамп пропагандировал чеки в 2 тыс. долларов всем нуждающимся американцам.

«Сегодня долг США составляет 28 трлн долларов. США это единственная страна, которая может жить с таким долгом. Глобальное доминирование даёт возможность не обрушиться экономике при этом», — указала она.

Ранее президент США Джо Байден подписал утвержденный Конгрессом США новый пакет мер стимулирования экономики США. Программа составила 1,9 трлн долларови в том числе предусматривает прямые единоразовые выплаты в 1,4 тыс. долларов для большинства граждан США, а также налоговые льготы для миллионов семей страны.