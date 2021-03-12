Брюссель, , 16:25 — REGNUM До 15 сентября 2021 г. продлены европейские санкции, введённые против России по вопросу Украины, сообщается в опубликованном 12 марта заявлении Совета ЕС.

Таком образом ещё на полгода продлеваются санкции против «лиц, которые несут ответственность за действия, подрывающие территориальную целостность Украины».

Под них подпадают 48 компаний в России и на Украине и 177 российских и украинских граждан.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, соответствующее решение послы ЕС согласовали в начале марта. Санкции были введены в 2014 году — с последующим расширением.

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