Москва, , 16:25 — REGNUM При президенте США Джо Байдене давление на Китай не ослабнет. Об этом 12 марта заявила руководитель Института внешнеполитических исследований и инициатив Вероника Крашенниникова на телеканале «Россия 24».

«Важная задача — перезапуск экономики. Да, название плана говорит само за себя: план спасения. Какие последствия, которые он без сомнения будет иметь? Он простимулирует потребительский спрос, а значит производство. Однако параллельно администрации Байдена надо решать задачу вернуть это самое производство из Китая обратно в Соединённые Штаты», — заявила Крашенниникова.

«Мы видим, как параллельно разрабатывается политика и достаточно жёсткая в отношении Китая», — отметила она.

Ранее президент США Джо Байден подписал утвержденный Конгрессом США новый пакет мер стимулирования экономики США. Программа составила 1,9 трлн долларови в том числе предусматривает прямые единоразовые выплаты в 1,4 тыс. долларов для большинства граждан США, а также налоговые льготы для миллионов семей страны.