Москва, , 16:24 — REGNUM В рабочем графике президента России Владимира Путина нет встречи лидеров «нормандской четверки», заявил 12 марта журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

По его словам, апрельский график не предусматривает такой встречи.

«Нет. В настоящий момент такого мероприятия в графике нет», — цитирует слова Пескова агентство РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава делегации Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что «нормандский» саммит запланирован на апрель 2021 года.

При этом он утверждал, что Украина, Франция и Германия подготовили некие предложения по Донбассу.

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