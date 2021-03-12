Посёлок Бетлица, Калужская область, , 16:59 — REGNUM В Калужской области за сутки подтверждён один летальный исход пациента с COVID-19. Об этом сообщает 12 марта корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию областного оперштаба.

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От осложнений, вызванных COVID-19, умер житель Куйбышевского района 1947 года рождения.

Всего с начала пандемии в регионе скончалось 272 человека с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.

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