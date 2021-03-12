Вашингтон, , 18:23 — REGNUM Расследование по делу об импичменте губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Коумо начал спикер Ассамблеи Нью-Йорка. Об этом 12 марта сообщает The New York Times.

Расследование началось в связи с заявлениями нескольких женщин о домогательствах, которым они подверглись со стороны губернатора.

Спикер ассамблеи штата Карла Хисти сообщила, что судебному комитету будут предоставлены широкие полномочия в расследовании заявлений о неправомочном поведении Коумо.

«Заявления об обвинениях в адрес губернатора серьёзны», — отметила Хисти.

Хисти, которая является соратником губернатора по Демократической партии, добавила, что в ходе расследования будут опрошены свидетели, а также проведен анализ документов и доказательств.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, бывшая сотрудница Коумо Линдси Бойлан рассказала, что в 2017 году губернатор предложил женщине «сыграть в покер на раздевание», когда они летели на одно из мероприятий на частном самолёте. В 2018 году губернатор поцеловал её в губы. В результате из-за таких действий руководителя Бойлан уволилась.

Напомним, что скандал вокруг губернатора заставил многих от него отвернуться и попросить уйти со своего поста.