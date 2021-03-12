Подгорица, , 16:17 — REGNUM Первое разведочное бурение нефти в Адриатическом море у берегов Черногории начнется 25 марта 2021 года. Об этом сообщил на пресс-конференции 12 марта министр капитальных инвестиций Младен Боянич.

Разведку будет проводить итальяно-российский консорциум Eni-Novatek.

«Мы с оптимизмом смотрим в этот бизнес и рассчитываем на значительные выгоды, которые позволят диверсифицировать экономику и не будут зависеть от туризма и услуг. Я хочу подчеркнуть, что правительство привержено проблеме защиты окружающей среды, и мы верим, что можно разработать серьезные проекты, сохраняя при этом окружающую среду и соблюдая все мировые экологические стандарты», — отметил Боянич.

Буровая платформа Topaz Driller прибудет в Черногорию 13 марта.

Сообщается, что первая скважина будет пробурена на глубину 6 525 метров.