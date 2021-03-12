Кострома, 12 марта 2021, 17:38 — REGNUM В Костроме для нормального обслуживания городских маршрутов не хватает 250 водителей. Об этом в интервью ГТРК «Кострома» сообщил исполняющий обязанности руководителя транспортного управления городской администрации Андрей Елисеев.
Дефицит водителей является одной из главных проблем, влияющих на ситуацию с общественным транспортом в Костроме. За 2020 год частные перевозчики, обслуживающие маршруты по муниципальным контрактам, лишились порядка 30% водительского состава. Кто-то ушёл из-за боязни заразиться коронавирусом на рабочем месте, часть людей перешла в другие отрасли или вернулись к себе на родину в ближнее зарубежье. Для того, чтобы перевозчики имели возможность поднять зарплаты и пригласить на работу молодые кадры, управление намерено пересмотреть компенсации за транспортную работу при заключении новых контрактов осенью 2021 года.
В ходе интервью Елисеев обозначил отношение управления к ситуации с общественным транспортом. Он сказал, что администрация слышит жалобы людей, но не считает расторжение контрактов с частниками разумным вариантом развития событий. Также он отметил, что управление прорабатывает вариант запуска на костромской рынок перевозчиков из других регионов.
Справка: В последнее время ситуация с общественным транспортом в Костроме вызывает много вопросов у людей. Горожане недовольны регулярными пропусками рейсов, невежливостью водителей, отношением перевозчиков к льготникам и невозможностью уехать домой в вечернее время. Перевозчики обвиняют в сложившейся ситуации городскую администрацию и экономические потери из-за снижения пассажиропотока в пандемию. В сентябре 2021 года по муниципальным маршрутам будут разыграны новые конкурсы. Срок действия новых контрактов составит так же 5 лет. Городские власти дают понять, что конкурсы выиграют перевозчики с комфортным парком автомобилей, состоящим не менее чем из 50−70 машин. Какая часть костромских частников сможет объединиться и выдержать новые требования, пока не ясно.
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