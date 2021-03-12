Кострома, 12 марта, 2021, 17:38 — ИА Регнум. В Костроме для нормального обслуживания городских маршрутов не хватает 250 водителей. Об этом в интервью ГТРК «Кострома» сообщил исполняющий обязанности руководителя транспортного управления городской администрации Андрей Елисеев.

Наталья Диева Остановка общественного транспорта в Костроме

«Для того чтобы укомплектовать действующие графики движения, нужно порядка 125 водителей. Для того чтобы выйти на качественное обслуживание всей маршрутной сети города, необходимо порядка 250 водителей.»

Дефицит водителей является одной из главных проблем, влияющих на ситуацию с общественным транспортом в Костроме. За 2020 год частные перевозчики, обслуживающие маршруты по муниципальным контрактам, лишились порядка 30% водительского состава. Кто-то ушёл из-за боязни заразиться коронавирусом на рабочем месте, часть людей перешла в другие отрасли или вернулись к себе на родину в ближнее зарубежье. Для того, чтобы перевозчики имели возможность поднять зарплаты и пригласить на работу молодые кадры, управление намерено пересмотреть компенсации за транспортную работу при заключении новых контрактов осенью 2021 года.

ИА REGNUM руководителем Ассоциации перевозчиков Костромы Михаилом Веселовым, он говорил о 18 тысячах рублей в месяц). Молодёжь на такие зарплаты идти не хочет. Для того, чтобы справиться с дефицитом водителей и сделать их работу престижной, мы будем закладывать более существенные компенсации за транспортную работу при заключении новых контрактов. Это позволит перевозчикам обновить кадры и набрать ответственных водителей», — сказал Елисеев. «Поднятие стоимости проезда с 20 до 23 рублей позволило немного поднять зарплаты водителям и остановить их отток. Тем не менее, средний возраст водителя в Костроме составляет 56 лет. По этой профессии работают люди, которым нужно выработать стаж и раньше уйти на пенсию. Несмотря на явную нехватку кадров, явных неадекватов частные перевозчики увольняют. В муниципальном предприятии водители получают порядка 27 тысяч рублей в месяц, у частников — около 30 тысяч рублей (эти данные отличаются от цифр, названных руководителем Ассоциации перевозчиков Костромы Михаилом Веселовым, он говорил о 18 тысячах рублей в месяц). Молодёжь на такие зарплаты идти не хочет. Для того, чтобы справиться с дефицитом водителей и сделать их работу престижной, мы будем закладывать более существенные компенсации за транспортную работу при заключении новых контрактов. Это позволит перевозчикам обновить кадры и набрать ответственных водителей», — сказал Елисеев.

В ходе интервью Елисеев обозначил отношение управления к ситуации с общественным транспортом. Он сказал, что администрация слышит жалобы людей, но не считает расторжение контрактов с частниками разумным вариантом развития событий. Также он отметил, что управление прорабатывает вариант запуска на костромской рынок перевозчиков из других регионов.

«Выгнать перевозчика легко, но возить людей тоже нужно. У нас уже был печальный опыт, когда мы расторгли муниципальные контракты на обслуживание ряда маршрутов, но новые перевозчики на эти маршруты так и не заявились. В частности, так было с маршрутами No 33 и No 88. Что касается привлечения перевозчиков из соседних регионов — здесь я скрывать ничего не буду. Мы ведём с ними переговоры».