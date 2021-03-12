Калуга, , 16:48 — REGNUM В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 93 человек за последние сутки, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 12 марта. Днём ранее, 11 марта, в регионе было зарегистрировано 95 случаев.

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Всего в Калужской области с начала пандемии положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 30 тыс. 962 человек, 1974 человека находятся на лечении, 28 тыс. 716 человек выздоровели, 272 человека умерли. Больше всего подтверждённых положительных результатов тестов — в Калуге (416), в Обнинске (164), Боровском (123) и Малоярославецком (119) районах.

На лечении в стационарах находится 701 пациент, из них на инвазивной ИВЛ — 5 человек, на неинвазивной ИВЛ — 12 человек, на кислородной поддержке — 514 человек. Резерв коечного фонда составляет 28%.

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