Москва, , 16:15 — REGNUM Российских спецслужбы получили информацию о подготовке США и их сателлитами масштабной провокации и информационной атаки против российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщает 11 марта «Интерфакс» со ссылкой на неназванный высокопоставленный источник в Кремле.

Целевой аудиторией этой атаки станут Венгрия, Словакия, Сербия, Черногория, Сан-Марино и Северная Македония, зарегистрировавшие вакцину «Спутник V» для экстренного использования.

«На фоне растущего спроса на российскую вакцину «Спутник-V» во всем мире, в том числе в европейских странах, США и их союзники, по данным наших спецслужб, планируют развернуть масштабную информационную кампанию, нацеленную на формирование предвзятого отношения к отечественным научным разработкам в сфере противодействия распространения COVID-19», — цитирует агентство слова источника.

Подконтрольные США неправительственные организации и медиа-структуры реализуют сценарий информационной атаки на «Спутник V», продвигая тезисы «о неэффективности и опасности вакцины».

Не исключено, что эти вбросы будут сопровождаться инсценировками массовой гибели людей от «использования российского препарата».

Кроме того, США и их сателлиты намерены тиражировать «разоблачительные материалы» о некомпетентности российских ученых-иммунологов и специалистов в сфере вакцинации, параллельно осуществляя агрессивное продвижение вакцины от коронавируса Pfizer.

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день российская вакцина «Спутник V» зарегистрирована в 50 странах мира с общим населением 1,3 млрд человек.

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