Краснодар, , 16:15 — REGNUM Проект строительства онкологического центра, который должен стать крупнейшим на юге России, представлен в Краснодаре, об этом сообщили 12 марта в пресс-службе администрации региона.

«Существующие медучреждения с нагрузкой уже не справляются. Поэтому нам нужно как можно скорее перейти от стадии проектирования к строительству. Это должен быть удобный для медперсонала и комфортный для пациентов онкологический центр», — отметил губернатор Вениамин Кондратьев.

В состав центра войдут онкохирургический, радиологический, химиотерапевтический и онкогематологический центры, амбулаторно-поликлинический и диагностический блоки. Поликлиника в составе центра будет рассчитана на 1,5 тыс. посещений в сутки, стационар — на более чем тысячу коек.

На данный момент проект готов к прохождению государственной экспертизы. Онкоцентр должен стать первым объектом медицинского кластера, который создадут в районе поселка Новознаменского. Здесь также планируется построить больницу и станцию скорой медицинской помощи, краевую инфекционную больницу, детскую инфекционную больницу и перинатальный центр.