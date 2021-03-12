Москва, , 16:15 — REGNUM Борьба с коронавирусом стала для администрации президента США Джо Байдена стала центральной политической задачей. Об этом 12 марта заявила руководитель Института внешнеполитических исследований и инициатив Вероника Крашенниникова на телеканале «Россия 24».

«Жертвы, конечно, впечатляющие, более 530 тыс. человек. Это больше, чем жертв в общей сложности Первой и Второй мировой войнах, войны во Вьетнаме и терактов 9 сентября 2001 года. Поэтому одна из задач Байдена сейчас — дать надежду американцам и сплотить их, а также показать свет в конце тоннеля: 1 мая, когда все американцы должны иметь возможность провакцинироваться, и 4 июля важный день для американцев, когда все выезжают, все собираются в День независимости», — заявила Крашенниникова.

«Должна наступить свобода от коронавируса, как пообещал президент Байден», — отметила она.

Ранее президент США Джо Байден подписал утвержденный Конгрессом США новый пакет мер стимулирования экономики США. Программа составила 1,9 трлн долларови в том числе предусматривает прямые единоразовые выплаты в 1,4 тыс. долларов для большинства граждан США, а также налоговые льготы для миллионов семей страны.