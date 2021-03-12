Вена, , 16:13 — REGNUM Вакцинироваться препаратом производства AstraZeneca намерен австрийский канцлер Себастьян Курц, заявил он 12 марта журналистам.

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Он пояснил, что поставит именно эту прививку от коронавируса, чтобы успокоить своих сограждан, встревоженных из-за негативных высказываний о вакцине. Канцлер Австрии сказал, что «доверяет этой вакцине».

Курц «Десятки миллионов людей её уже использовали».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, на фоне приостановки рядом стран использования вакцины AstraZeneca после заявлений из Дании о случаях тромбоза у привитых, минздрав Австрии заявил, что не установил связи смертей австрийцев с прививкой препаратом AstraZeneca. Так что в Австрии продолжается вакцинация этим европейским препаратом от COVID-19.

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