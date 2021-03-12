Санкт-Петербург, 12 марта, 2021, 16:10 — ИА Регнум. Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту происшествия на воде — навала буксира на теплоход в морском порту Санкт-Петербурга. Об этом 12 марта сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Пресс-служба СЗТП В морском порту Петербурга буксир навалился на теплоход

Инцидент произошел в 12:40 мск в пятницу, 12 марта, в акватории морского порта Петербурга. По предварительным данным, капитан буксира «Грифон-8» при отходе от причала № 40 в морском порту Санкт-Петербурга совершил навал на теплоход «Идуна».

"Пострадавших и разлива нефтепродуктов не имеется», — уточнили в ведомстве.

По результатам проверки будет решен вопрос о наличии оснований для принятия мер прокурорского реагирования, дана оценка действиям ответственных лиц. Ситуация находится на контроле Северо-Западной транспортной прокуратуры.