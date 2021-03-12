Порто-Ново, , 16:15 — REGNUM На борту танкера Davide B, захваченного в Гвинейском заливе, не было граждан Украины. Об этом написал пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко 12 марта на своей странице в социальной сети Twitter.

«По информации судовладельца, граждан Украины не было на борту судна Davide B, на которое напали пираты в Гвинейском заливе», — сказано в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее у берегов Бенина пираты напали на судно, следовавшее в Нигерию. Они похитили 15 из 21 членов команды. По предварительным данным, на борту могли находиться граждане Украины.

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