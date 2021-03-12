Москва, , 16:07 — REGNUM Политические элиты США фокусируют внимание на противоборстве с Китаем. Об этом 12 марта заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Лукин на телеканале «Россия 24».

«Декларации, которые сейчас были озвучены как президентом, так и государственным секретарём, если есть там какое-то политическое содержание, а не только декларативное, то это будет очень интересно. Потому что Соединённые Штаты, во-первых, ясно дали понять, что главный их соперник, главная их проблема на международной арене — это Китай», — заявил Лукин.

«О России говорили довольно мало. И говорили о том, что не будут предпринимать каких-то резких военных (действий), чтобы навязать свои позиции в той или иной ситуации», — отметил он.

Ранее президент США Джо Байден подписал утвержденный Конгрессом США новый пакет мер стимулирования экономики США. Программа составила 1,9 трлн долларови в том числе предусматривает прямые единоразовые выплаты в 1,4 тыс. долларов для большинства граждан США, а также налоговые льготы для миллионов семей страны.