Джакарта, , 16:06 — REGNUM В компании PT Bio Convert Indonesia отметили, что до 70% органических отходов в Индонезии могут быть переработаны, сообщает Antara.

«70% органических отходов можно переработать», — заявили в компании, которая занимается переработкой отходов в биологическое удобрение.

В столице Индонезии Джакарте в день образуется около 7500 тонн отходов, из которых 50% — это органические отходы.

Индонезийская компания также участвует в разработке кормов для рыб и скота, а также овощных пестицидов.

Кроме того, Индонезия является вторым по величине производителем пищевых отходов в мире — 300 кг на душу населения в год.

Как сообщало ИА REGNUM, в министерстве здравоохранения Индонезии заявили, что вакцина против коронавируса от британской фармацевтической компании AstraZeneca безопасна для использования.

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