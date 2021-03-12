Москва, , 16:06 — REGNUM Информационной атакой на российскую вакцину «Спутник V» США и союзные им страны пытаются принизить вклад российской науки в борьбу с пандемией коронавируса, подорвать доверие всего мира к научным разработкам России и воспрепятствовать их сертификации со стороны Всемирной организации здравоохранения, а также сократить спрос других стран на российский препарат. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на высокопоставленный источник в Кремле.

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«Одновременно сами Соединенные Штаты ведут беспрецедентно агрессивную политику продвижения своей вакцины Pfizer, добиваясь освобождения американской стороны не только от выплат возможных компенсаций гражданам по судебных искам в случае появления побочных эффектов, но и от материальной ответственности за халатность непосредственного производителя, включая фабричный брак и нарушение условий хранения (-70 градусов)», — сказал собеседник агентства.

Он сослался на расследование организации Bureau of Investigating Journalism из Великобритании, согласно которому Аргентина согласилась на условия США, однако после этого представители США выдвинули новые требования — «дать им суверенные гарантии покрытия издержек путем предоставления в качестве залога государственных активов, включая резервы федерального банка, здания аргентинских диппредставительств и даже военные базы».

Уже после новых требований, напомнил источник в Кремле, Аргентина отказалась ставить свою подпись под договором, назвав поведение США «форменным издевательством» и «шантажом на высоком уровне».

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