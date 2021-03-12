Калуга, , 16:06 — REGNUM Сегодня, 12 марта, состоялось заседание координационного совета при Городской думе Калуги по контролю и мониторингу ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции. Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, в заседании приняли участие глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев, министр здравоохранения Калужской области Алан Цкаев, заместитель городского головы Ирина Агеева, депутаты Городской думы, руководители медицинских учреждений и представители общественных организаций.

Ситуация с коронавирусом в Калуге постепенно стабилизируется Пресс-служба Городской думы Калуги

Алан Цкаев проинформировал собравшихся об эпидемиологической ситуации в Калужской области. По состоянию на 10 марта 2021 года в Калужской области выявлено 30 869 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 12 140 в Калуге. На 1 января в области было развёрнуто 2400 инфекционных коек, из них в Калуге — 1499. В настоящее время развёрнуто 974 койки, в Калуге — 753. Все инфекционные стационары обеспечены 30-дневным запасом лекарств. Бесплатные лекарства на сумму 18,7 млн. рублей предоставлены 10 146 амбулаторным пациентам. В область поступило 45 912 доз вакцины «Спутник-V», всего в регионе действует 41 пункт вакцинации, из них 11 — в Калуге. 16 529 калужан привиты первым компонентом вакцины.

Министр здравоохранения призвал депутатский корпус оказать помощь в проведении разъяснительной работы с жителями по вопросам вакцинации.

«Ситуация постепенно стабилизируется, но расслабляться рано, — отметил Юрий Моисеев. — Необходимо соблюдать все рекомендованные специалистами меры предосторожности. Что касается разъяснительной работы по вопросам вакцинации, то депутаты Городской думы уже активно работают в этом направлении, проводят встречи с ТОСами, трудовыми коллективами и избирателями. Мы продолжим эту работу и в дальнейшем с использованием информационных материалов министерства здравоохранения Калужской области».