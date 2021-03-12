Астрахань, , 16:04 — REGNUM В Астраханской области 12 марта подтверждено 78 новых случаев заражения коронавирусом — на пять больше, чем выявили за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным регионального министерства здравоохранения.

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Всего в регионе было зарегистрировано 29 тыс. 418 положительных результатов исследования. В инфекционных госпиталях для пациентов с COVID-19 находятся 414 человек.

Выздоровели 24 тыс. 37 пациентов с ранее выявленными положительными тестами на COVID-19. 598 человек скончались.

Коэффициент распространения инфекции составил 0,88.