Тверь, , 16:04 — REGNUM В сельских школах Тверской области в ближайшие три года будет создано 270 центров «Точка роста». Также планируется создать ещё один детский технопарк «Кванториум», он заработает во Ржеве. Об этом говорилось на заседании президиума правительства Тверской области, которое 12 марта провел губернатор Игорь Руденя, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе облправительства.

«В каждом муниципалитете Верхневолжья у ребят должны быть возможности для получения дополнительного образования. Уверен, что это скажется на развитии наших юных жителей», — отметил губернатор Игорь Руденя.

Центры естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» в школах, расположенных в сельской местности и малых городах Тверской области, планируется открывать в рамках реализации национального проекта «Образование» с 2021 года в течение трёх лет — по 90 центров в год. Обучение в центрах будет вестись по физике, биологии и химии, что позволит повысить качество общего образования в сельских школах, расширит возможности школьников в освоении предметов. Каждая «Точка роста» будет обеспечена компьютерным оборудованием, в том числе будут закуплены ноутбуки, 3D принтеры, цифровые микроскопы, образовательные конструкторы для блочного программирования и механики, учебный робот-манипулятор и другое. Будут созданы лаборатории по биологии, химии, физике, физиологии, экологии и нейротехнологии.

Как отмечалось на заседании, комплексное развитие сельских территорий, в том числе создание условий для получения детьми качественного образования — одна из ключевых задач, решение которой направлено на улучшение демографической ситуации в регионе.

Также на заседании принято решение о создании на базе Ржевской школы №4 детского технопарка «Кванториум». В новом технопарке ежегодно обучение по естественно-научным и техническим предметам смогут проходить около 600 детей и подростков. Предполагается, что Ржевский филиал «Кванториума» будет открыт в 2022 году.

Отметим, что в первый детский технопарк «Кванториум» открылся в Твери в 2018 году на базе Тверского областного Центра юных техников. Здесь проходят занятия для тверских школьников в возрасте от 12 до 17 лет. В 2019-м году «Кванториум» Твери занял первое место среди 110 детских технопарков России в рейтинге Федерального оператора сети детских технопарков. Также в регионе работает мобильный «Кванториум», в этом учебном году он проводит занятия с детьми в Оленинском, Западнодвинском и Селижаровском муниципальных округах, Ржевском, Рамешковском и Кесовогорском районах.