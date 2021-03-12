Подгорица, , 16:03 — REGNUM Если количество новых случаев заражения коронавирусом в следующие две недели не снизится, то введение локдауна в Черногории неизбежно, сообщил пресс-секретарь министерства финансов и социального обеспечения Янко Одович.

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По словам Одовича, если локдаун продлится 14 дней, его негативные последствия для экономики и государства будут ощущаться в течение двух месяцев, а это будет означать убытки в размере около 150 миллионов евро.

Он сообщил, что в министерстве сформированы три группы, которые будут заниматься контролем за соблюдением текущих мер.

Он указал, что, если эти меры не помогут, следующим шагом будет локдаун, что также будет означать большие трудности для граждан, потому что закрытие означает прекращение нормальной жизни.