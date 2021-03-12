Москва, , 16:03 — REGNUM Банк России должен будет повысить ключевую ставку, чтобы не допустить сбоев в работе банков и остановить отток средств с депозитов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 марта заявил доцент кафедры «финансовые рынки» РЭУ им. Г. В. Плеханова Максим Марков. Так он прокомментировал высказывание главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной о том, что регулятор может повысить ключевую ставку до 5−6% в течение ближайших трех лет.

«В РФ назрели предпосылки к увеличению размера ключевой ставки. Основной фактор — это темпы инфляции. По итогам 2020 года инфляция составила 4,9%, а в начале 2021 года превысила 5%. Таким образом, ставки по депозитам, ориентирующиеся на ключевую ставку, не защищают сбережения населения от инфляции, — сказал Марков. — Поэтому отток средств с банковских вкладов и депозитов может усилиться. В долгосрочной перспективе это может привести к сокращению банковской ликвидности и сбоям в работе кредитных механизмов банков».

Для недопущения этого Банк России, как полагает Марков, должен будет скорректировать величину ключевой ставки в сторону увеличения. Однако делать это надо постепенно.

«Во-первых, экономический эффект от изменения ставки имеет определенный временной лаг. Во-вторых, хочется верить, что меры, предпринимаемые по борьбе с инфляцией, дадут свои результаты и ее темпы снизятся, — пояснил экономист. — Необходимо найти равновесную величину ключевой ставки, которая будет не только защищать накопления и сбережения от инфляции, но и способствовать дальнейшей активизации экономического роста в стране».

При этом Марков подчеркнул, что рост ключевой ставки и ставок по депозитам, безусловно, приведет к повышению стоимости кредитов.

«Но если это будет компенсировано ростом дохода граждан и предприятий за счет увеличения экономической активности, то это не скажется на них болезненно», — считает экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Сбербанк ожидает сохранения ключевой ставки Банка России на текущем уровне в 4,25% годовых до конца 2021 года.