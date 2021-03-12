Москва, , 16:02 — REGNUM Соболезнования выражает Москва Каиру в связи с гибелью людей в результате пожара в городе Убур (провинция Кальюбия, Египет), сообщили 12 марта в пресс-службе МИД РФ.

«Выражаем искренние соболезнования дружественному египетскому народу, родным и близким погибших, — говорится в сообщении. — Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим».

Напомним, в результате пожара в Убуре, вспыхнувшего 11 марта на фабрике по производству одежды, погибли 20 и пострадали свыше 20 человек: они получили ожоги и отравления угарным газом.