Владимир, , 16:02 — REGNUM Блогера Алексея Навального в настоящее время нет в СИЗО во Владимирской области, куда он был помещён на карантин. Сегодня, 12 марта, его везли из следственного изолятора в Кольчугино. Об этом сообщили адвокаты осуждённого.

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«Адвокаты Алексея сегодня с начала рабочего дня находились в СИЗО-3 «Кольчугино», — говорится в сообщении в Twitter. — Только в 14:00 им сообщили, что Алексей убыл».

При этом, куда этапировали блогера и с какой целью, пока неизвестно. По словам правозащитников, эту информацию им не сообщили.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале февраля Симоновский районный суд Москвы постановил заменить блогеру Алексею Навальному условный срок лишения свободы на реальный в рамках дела компании «Ив Роше». Суд приговорил Навального к 3,5 года лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. При этом с учётом года пребывания под домашним арестом он проведёт в колонии 2,5 года.

20 февраля скандально известный блогер был приговорён мировым судом к штрафу в 850 тысяч рублей за клевету в адрес ветерана Великой Отечественной войны.

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