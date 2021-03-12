Москва, , 16:01 — REGNUM С начала 2021 года на территории Москвы построили около 1,3 млн кв. метров недвижимости, сообщил 12 марта вице-мэр столицы Андрей Бочкарёв.

По его словам, темпы строительства в городе остаются высокими.

«По итогам первых двух месяцев года за счет средств города и инвесторов введено в эксплуатацию 1,29 млн кв. м различной недвижимости, в том числе порядка 700 тыс. кв. м жилья», — сказал Бочкарёв.

Заместитель мэра пояснил, что до конца 2021 года планируется построить и сдать в эксплуатацию 8,5 млн кв. метров недвижимости.

Как сообщало ИА REGNUM, до конца 2021 года в Москве начнётся строительство Рублёво-Архангельской линии метро.

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