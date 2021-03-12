Санкт-Петербург, 12 марта, 2021, 16:33 — ИА Регнум. Полиция Петербурга объяснила, по какой причине и какому принципу проводила «предупредительные» поквартирные обходы петербуржцев накануне несанкционированных уличных акций в конце января 2021 года.

Дарья Драй ИА REGNUM Главное управление МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти

Как следует из ответа депутату Заксобрания Петербурга от «Яблока» Борису Вишневскому, основанием для таких визитов стали поступившие в районные отделы полиции «списки лиц, причисляющих себя к организациям протестного толка, деятельность которых может способствовать нарушению общественного порядка, прав граждан, не участвующих в публичных мероприятиях — подготовленные Центром по противодействию экстремизму ГУ МВД России».

Вишневский интересовался, по какой причине правоохранители нагрянули домой к членам его партии Владимиру Молодожене, Вадиму Ваганову, Юрию Багрову, Максиму Халимовскому, а также фотографу Давиду Френкелю и юристу Варваре Михайловой с 21 по 23 января.

Сотрудники полиции приходили домой, зачитывали предупреждения о недопустимости нарушения статьи 20.2 КоАП РФ, требуя расписаться в ознакомлении или записывая процесс на видео.

Вишневский подчеркивал, что ни Молодоженя, ни Ваганов, ни Николаев, ни Багров, ни Халимовский ранее не получали никаких административных наказаний за нарушение порядка участия в публичных мероприятиях.

«Уверен, что их «посещения» диктовались исключительно их политическими взглядами, а не тем, что они известны, как злостные нарушители закона», — заявил депутат.

Его удивило наличие неких «списков лиц, причисляющих себя к организациям протестного толка, деятельность которых может способствовать нарушению общественного порядка», поступивших из Центра «Э». На его взгляд, такие действия превращают полицию в «охранку».

"Это как понимать? Что это за «списки»? Списки неблагонадежных? И что за понятие «организация протестного толка», которого нет в законодательстве? Центр «Э» сам решает, какие это организации? Это «Яблоко» они называют «организацией протестного толка», к членам которой надо приходить для «профилактических мероприятий»?» — недоумевает депутат.

Главк не сообщил Вишневскому, имеются ли сведения об этих людях в специальных базах МВД и на каком основании их туда внесли, так как данные якобы запрещено передавать третьим лицам.

«На мой взгляд, этот ответ доказывает существование в стране политического сыска. Когда правоохранительные органы превращаются в охранку», — заключил Вишневский.

Он направил запрос начальнику Центра «Э» с просьбой сообщить, где в законодательстве РФ определено понятие «организации протестного толка», какие организации Центр «Э» считает таковыми, на каких законных основаниях он готовит указанные «списки лиц», на каком основании Центр «Э» определяет, что эти лица себя «причисляют», опрашивают ли их или Центр сам решает это вместо них, а также как в эти списки попадают граждане, не привлекавшиеся к административной ответственности, и почему именно их надо предупреждать о «недопущении противоправных действий».